Ladungssicherung, Sozialvorschriften und Mindestabstände

Die Verkehrspolizei in Zusammenarbeit mit den regionalen Verkehrspolizeien führten am Freitag eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs auf der Autobahn A6 durch, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Insgesamt waren 27 Polizeibeamte im Einsatz welche ein besonderes Augenmerk auf die Ladungssicherung, die Sozialvorschriften im Straßenverkehr sowie das Einhalten der Mindestabstände zwischen den fahrenden LKW legten.

Bei 76 kontrollierten LKW wurden insgesamt 50 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt und gegen zwei Fahrer wurde Protokoll erstellt. Hierbei handelt es sich um einen Verstoß gegen die Sozialvorschriften. Ein anderer Fahrer wurde gestoppt da er mit seinem Lieferwagen einen Betonmischer mit 90 km/h über die Autobahn transportierte.

Mehrere Lastkraftwagen wurden immobilisiert da ihre Ladung eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer darstellte. Bei einem der LKW's kam dem Kontrollbeamten beim Öffnen des Fahrzeuges bereits eine Kiste entgegen gefallen.

Bereits am Donnerstag wurde durch die nationale Verkehrspolizei eine Verkehrskontrolle auf der Nationalstraße 6 zwischen Mamer und Capellen durchgeführt. Hierbei wurde unter anderem ein LKW-Fahrer gebührenpflichtig verwarnt da dieser, versteckt zwischen Paletten, ein ungesichertes Fahrzeug auf der Ladefläche transportierte. Gegen einen weiteren Fahrer wurde Protokoll erstellt da dieser bereits um 8 Uhr morgens bei einem Atemlufttest den Höchstwert um das mehrfache überschritten hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.