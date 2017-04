Zwölf Goldbarren aus geparktem Auto gestohlen

Die insgesamt rund drei Kilo schweren Barren hatten nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 117 000 Euro. Die Besitzerin hatte die zwölf Goldbarren nur kurz unbeaufsichtigt in ihrem Auto in Bad Radkersburg zurückgelassen. Sie waren in einer isolierten Tüte hinter dem Fahrersitz deponiert.

Als die 52-Jährige nach etwa zehn Minuten zu ihrem Auto zurückkehrte, waren die Goldbarren verschwunden. Die Diebe ließen die isolierte Tüte zurück. Die Besitzerin habe das Gold nach Angaben der Polizei für einen Immobilienkauf benutzen wollen, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete.