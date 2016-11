Fußgängerin am Bein verletzt

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich am Dienstag in der rue de Luxembourg in Sandweiler ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau angefahren und so schwer am Bein verletzt wurde, dass sie noch vor Ort notärztlich erstversorgt werden musste. Nach der Erstversorgung vor Ort, kam sie zur Weiterbehandlung in die nächste Klinik. Das Unfallopfer befindet sich außer Lebensgefahr, schreibt die Polizei am Mittwoch.

Die Fußgängerin überquerte gerade auf dem Zebrastreifen die Straße, als der Unfall passierte. Eine Autofahrerin, die aus Richtung Luxemburg-Stadt kam, hielt an – ein anderer Verkehrsteilnehmer aus Richtung Ortskern bemerkte möglicherweise die Fußgängerin zu spät und erfasste sie mit seinem Wagen.