Baubude in Brand

Am Donnerstagabend brannte in der rue de la Gare in Bettemburg eine Baubude.

Ein Atemschutztrupp des Bettemburger Einsatzzentrums war rasch vor Ort und brach eine Tür und ein Fenster der Bude auf. Mittels Hochdruckgerät war das Feuer schnell gelöscht.

Im Innern der Baubude konnte die Feuerwehr eine Gasflasche bergen. Verletzte gab es nicht zu beklagen.

Die rue de la Gare blieb für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.