Hunderte Strohballen in Flammen

In Ellingen, das zur Gemeinder Mondorf gehört, brannten in der Nacht auf Sonntag um kurz nach Mitternacht 250 bis 300 Strohballen. Das sind gut und gerne 75 Tonnen Stroh, die dort in Flammen aufgingen.

Die Feuerwehr war direkt vor Ort und ließ die Ballen kontrolliert abbrennen. Die Staatsanwaltschaft schickte die Spurensicherung vor Ort. Brandstiftung wird demnach nicht ausgeschlossen. Gesucht wurde wohl auch nach Rückschlüssen auf einen eventuellen Gebrauch von Brandbeschleunigern.

(Anmerkung: Beim Foto handelt es sich um ein Bild aus dem Archiv)