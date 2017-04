Im Suff zusammengeprallt

Auf der A6 in Richtung Belgien biegen am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge an der Ausfahrt Steinfort/Windhof ab. Beide Fahrzeuge stoßen dabei zusammen. Eine Polizeistreife wird kurz darauf auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam.

Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass beide Autofahrer stark angetrunken waren. Beide müssen die Führerschein abgeben.