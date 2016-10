Fernando Antunes Gomes vermisst

Fernando Antunes Gomes, 62 Jahre, wird seit Sonntag vermisst. Zum letzten Mal wurde er am Morgen gegen 9.15 Uhr am Escher Krankenhaus CHEm gesehen. Antunes ist dort in Behandlung.

Der Vermisste ist Brillenträger, 1,68 Meter groß und hat eine dünne Statur. Zuletzt trug er eine blau/schwarze Jogginghose und -jacke. Auf der Jacke befindet sich ein gelb/weißer Streifen. Darunter trägt er ein weißblaues Polohemd. Am Sonntagmorgen hatte er weiße Sportschuhe mit einem blauen Muster angezogen.

Wer Informationen zu Antunes hat, wird gebeten diese der Polizei unter der Nummer 49975500 oder 113 (Notruf) mitzuteilen.