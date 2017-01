Fahrzeug gegen Fahrrad

Ein Fahrzeug bog von der rue Philippe ll nach rechts in den Bd Roosevelt ein, so steht es im Polizeibericht. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin, welche gerade in diesem Moment an der Einmündung auf dem Bd. Fr. D. Roosevelt vorbei fuhr. Es kam schliesslich zum Zusammenstoss, wobei die Fahrradfahrerin zu Boden fiel. Dieselbe wurde zur Kontrolle mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.