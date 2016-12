Sechs Einbrüche

In Capellen flüchtete der Täter. Er hatte ein Fenster demoliert, um sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Als die Bewohnerin ihn ertappte, forderte er sie in französischer Sprache auf, sich auf den Boden zu legen. Die Frau ging davon aus, dass der Täter unter seiner Kleidung eine Waffe trug. Daraufhin flüchtete er. Die Fahndung lief erfolglos. Gesucht wird weiterhin nach einem dunkel gekleideten Mann weißer Hautfarbe.

In Gilsdorf stellten die Hausbewohner nach dem Einbruch fest, dass ihnen u.a. Schmuck entwendet wurde. endet wurde. Auch in Leudelingen hatten es die Täter auf Schmuck abgesehen. Hier waren die Einbrecher über die Terrasse ins Haus gelangt, nachdem sie eine Glasscheibe zerstört hatten. Ein Nachbarn, der den Krach wahrgenommen hatte, überprüfte diesen nicht.

Schmuck, Bargeld und andere Gegenstände entwendeten die Einbrecher am Freitag in einem Einfamilienhaus in Bascharage. In der gleichen Nacht wurde auch in Biwingen in ein Haus eingebrochen.

In der Nacht auf Samstag wurde zudem in Luxemburg in ein Haus der 'avenue Victor Hugo' eingebrochen. Die Bewohner befanden sich während der Tatzeit im Haus und wurden kurz vor Mitternacht durch ein Geräusch geweckt, überprüften dies jedoch nicht. Der Hund der Familie wurde während der Tat in ein Zimmer eingesperrt. Schmuck und andere Wertgegenstände wurden entwendet.