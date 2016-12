Wegen der kalten Temperaturen, die in der Silvesternacht in Luxemburg erwartet werden, hat der staatliche Wetterdienst am Samstag eine Warnung veröffentlicht. Minus 6 bis minus 8 Grad Celsius sollen es nach Mitternacht werden.

Die Warnstufe trägt die Farbe Gelb ("Danger potentiel"). Es ist die erste von insgesamt drei Stufen.