Passanten in Esch mit Pistole bedroht

Kurz nach 1.30 Uhr wird ein Passant in der Escher rue de Luxembourg von mehreren Personen angegriffen. Mit einem Schlagstock verletzen sie den Passanten am Kopf und bedrohen ihn mit der Pistole. Das Opfer konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief positiv. Fünf Tatverdächtige konnten gestellt werden. Eine Schreckschusspistole sowie ein Schlagstock wurden beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme von zwei Verdächtigen an. Das Opfer musste unterdessen im Krankenhaus behandelt werden.