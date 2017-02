Volle Rückbank, kein Licht, platte Reifen, ...

Alle acht Fahrer, denen der Führerschein entzogen wurde, hatten etwas gemeinsam: Ihr Alkoholtest war positiv.

In Ettelbrück fiel den Polizisten ein Fahrer auf, der ständig über die Sicherheitslinie fuhr.

Auf der N7 war in den Abendstunden ein Mann ohne Licht unterwegs. Auch seine Fahrerlaubnis war nach der Kontrolle weg.

In Düdelingen war eine betrunkene Frau nicht bereit, den Wagen trotz zweier platter Reifen stehen zu lassen.

In Esch wurde ein Fahrer kontrolliert, der gleich fünf Personen auf seiner Rückbank transportierte. Auch sein Führerschein wurde von den Beamten wegen Alkoholkonsums eingezogen.

In Luxemburg fielen gleich drei Fahrer auf: Ersterer war nach links in einen Kreisverkehr eingebogen, eine Dame fuhr in Schlangenlinien durch die Hauptstadt und ein betrunkener Mann beschädigte ein Garagentor.

Ganz tief ins Glas hatte ein Mann in Lintgen geschaut. Bereits am Nachmittag meldeten Zeugen dass ein Fahrer mehrere Autos und Beleuchtungsmasten gestreift hatte. Auf dem Merscherberg wurde er von einer Streife aufgegriffen. Der Mann, der mit dem Wagen seines Sohnes unterwegs war, war derart betrunken, dass er es nicht schaffte, aufrecht stehen zu bleiben, und mit dem Kopf gegen das Polizeiauto stieß.