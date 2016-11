Die Mehrheit fährt nüchtern

Am späten Samstagabend zwischen 22:30 Uhr und 00:30 Uhr in der Nacht zum Sonntag führte die Polizei eine Alkoholkontrolle an der N10, der Route du Vin, in Schengen durch. 312 Autofahrer wurden einem Alkoholtest unterzogen, in zehn Fällen war er positiv, heißt es am frühen Montagmorgen von der Polizei.

Für diese 10 Fahrer gab es eine gebührenpflichtige Verwarnung. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer musste wegen Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln ebenfalls noch vor Ort Strafe zahlen. Nur zwei der 312 überprüften Autofahrer mussten bei der Kontrolle am Wochenende wegen Trunkenheit am Steuer ihren Führerschein bei der Polizei abgeben, heißt es weiter.