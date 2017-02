Zeugenaufruf wegen Fahrerflucht

Es war gegen 3.46 Uhr in der Nacht zum Sonntag, als ein Busfahrer in der Kayler rue Altrescht einem Auto ausweichen musste, das aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der Busfahrer lenkte sein Gefährt auf den Bürgersteig, dennoch erwischte ihn der Wagen an der hinteren Achse. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Schuldige einfach davon.

Die Polizei fahndet nun nach dem Besitzer des dunklen SUV/Jeeps mit luxemburgischen Kennzeichen. Zeugen können sich unter der Nummer 113 bei der Polizei melden.