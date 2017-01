Viele Schlägereien

In Diekirch schlugen sich drei Personen vor einem Lokal. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

In Petingen schlugen sich sechs Personen in einem Restaurant. Eine Person wurde leicht verletzt. Als die Polizei antraf, war keiner mehr vor Ort.

In Differdingen gab ein alkoholisierter Mann an, geschlagen worden zu sein. An Ort und Stelle wollte niemand etwas bemerkt haben.

In Esch/Alzette erhielt ein Mann von hinten einen Schlag gegen den Kopf, als er den Fußgängerstreifen überquerte. Der Täter entkam. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

In Luxemburg wurde ein Mann von drei Personen an der Bushaltestelle Bouillon zusammengeschlagen. Einen Grund dafür konnte er nicht angeben.

Auf dem Parkplatz auf dem Glacis kam es zu einer alkoholbedingten Schlägerei mit bis zu acht Personen.

In Reckingen wurden mehrere Personen bei einem Familienstreit mit einem Schlagstock und einem Elektroschocker verletzt. Eine Untersuchung des Vorfalls läuft.