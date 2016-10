Kraftausdrücke gegen Polizisten

In der Nacht zu Samstag gegen 4.30 Uhr kontrollierten in Esch/Alzette Polizisten drei Jugendliche, die auf einer Treppe vor einer Residenz in der avenue des Terres Rouges saßen.

Einer der Jugendlichen wollte sich nicht ausweisen und wurde deshalb mit zur Dienststelle genommen. Dort beleidigte er die Beamten mit den Worten: "Wichser, ech kacken op Iech, dir Idioten". Der Jugendliche zeigte den Beamten auch den Mittelfinger.

Zu allerm Übel trug der junge Mann auch noch eine sehr geringe Menge an Marihuana bei sich. Gegen ihn wurde Protokoll errichtet.