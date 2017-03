Echte Polizei warnt vor falschen Polizisten

Ein Mann klingelte heute Morgen an der Tür einer älteren Dame und gab sich als französischer Polizist aus, so der Polizeibericht. Er zeigte flüchtig eine Art Ausweis und gab in französischer Sprache an, dass er, in Zusammenarbeit mit der luxemburger Polizei, Ermittlungen wegen Einbrüchen durchführen müsste. Der vermeintliche Polizist erzählte die Geschichte, dass Einbrecher gefasst wurden und nun der Schmuck der älteren Dame zwecks Vergleichs mitgenommen werden müsste. Die Polizei weist darauf hin, dass dies keinesfalls die Art und Weise ist wie sie vorgeht. Es komme auch nicht vor, dass ein französischer Polizist ohne weiteres an der Haustür klingelt und vorgibt Ermittlungen für Luxemburg durchzuführen.

Der vermeintliche Polizist verwickelte die Dame in ein Gespräch und verschaffte sich so Einlass. Unmittelbar danach stieß ein weiterer Mann hinzu, welcher angab von der luxemburger Polizei zu sein, jedoch ebenfalls nur Französisch sprach. Beide Männer ließen sich den aufbewahrten Schmuck zeigen und verstauten ihn anschließend in einen mitgeführten Stoffsack. Die Dame wurde nun aufgefordert die vermeintlichen Beamten zur Dienststelle zu begleiten. Als die Dame sich umzog nutzen die Männer den Moment der Abwesenheit um Bargeld und weitere Wertgegenstände zu stehlen. Das Opfer kehrte zurück in das Zimmer und konnte nur noch feststellen, dass die Männer, ihr Schmuck und das Bargeld verschwunden waren.

Beide Männer trugen schwarze Kleidung und Handschuhe, waren von weißer Hautfarbe, hatten kurzes schwarzes Haar und sprachen Französisch.

In der Mittagsstunde ereignete sich in Remerschen, Waistrooss ein ähnlicher Fall. Ein Französisch sprechender Mann fing eine ältere Dame vor ihrer Haustür ab und gab an, dass ihr Ehemann die Tür nicht öffnen würde und der Verdacht bestünde, dass sich im Inneren Einbrecher befinden würden. Der Mann müsste dies nun überprüfen und bat um Einlass, welcher ihm gewehrt wurde. Der vermeintliche Polizist forderte die Dame auf zu überprüfen ob sich ihre Wertsachen und der Schmuck noch im Haus befinden würden. Als ihm dies gezeigt wurde gab er weiterhin an, dass er den Schmuck zwecks Spurensicherung mit zur Dienststelle nehmen müsste und verließ anschließend das Haus. Der Täter trug eine Lederjacke mit der Aufschrift "Police", eine Baseball Kappe sowie eine schwarz Hose.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals darauf hin, dass alle luxemburgischen Polizisten Luxemburgisch sprechen und sich jederzeit anhand eines Dienstausweises als Polizeibeamte zu erkennen geben können.

Auf der Webseite der Polizei sind die Uniformen der Verkehrspolizei sowie der Beamten der Außendienststellen abgebildet.