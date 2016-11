Schneeregen und Glätte am Montag

Am Montag sollen die ersten Vorboten des Winters bei uns ankommen. Die Wettermodelle für Luxemburg sehen für Montagmorgen Temperaturen um den Gefrierpunkt vor, für den Nachmittag soll es Schneeregen bei Werten zwischen drei bis fünf Grad geben.

Vor allem im Norden des Landes sind ein paar Schneeflocken am wahrscheinlichsten. Auch in den folgenden Nächten soll die Temperatur unter die Null-Grad-Marke sinken. Am Dienstag soll es weitgehend trocken bleiben, am Mittwoch ist erneut Schneeregen angesagt.