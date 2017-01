10.000 Liter gefrorene Kreide

Auf Höhe der Ausfahrt Metz der Autobahn A13 in Richtung A3 sieht es zurzeit so aus als ob ein kleiner Schneesturm hinweg gezogen sei, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Es handele sich dabei jedoch nicht um Schnee sondern um flüssige Kreide, welche ein 44 Tonnen schwerer Lastkraftwagen verloren hat. Die Umstände wie es zu dem Verlust von geschätzten 10.000 Litern flüssiger Kreide kam, sind noch unklar. Fest steht jedoch, dass es eine Herausforderung sein wird die, mittlerweile gefrorene, Flüssigkeit von der Straße zu entfernen. Die Straßenbauverwaltung sowie die Feuerwehr wurden angefordert. Die Ausfahrt bleibt bis zum Abschluss der Säuberung für den Verkehr gesperrt.