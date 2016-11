Älterer Mann lebensgefährlich verletzt

Kurz vor sieben Uhr am Montag Abend wurde in der Route de Remich in Mondorf ein Fußgänger schwer verletzt, als er gerade auf dem Zebrastreifen die Straße überquerte. Ein Autofahrer fuhr gerade aus Richtung Mondorf-Zentrum in Richtung Remich, als er mit seinem Wagen den älteren Mann "heftig erfasste", so die Polizei am Dienstag Morgen.

Die örtlichen Rettungsdienste übernahmen die Erstverorgung des Schwerverletzten bis zum Eintreffen Notarztes. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam das Unfallopferin die nächste Klinik.

Wie die Polizei weiter berichtet, stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss, was auch ein anschliesender Test bestätigte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung beauftragt.

Der Unfallwagen wurde beschlagnahmt. Den Führerschein des alkoholisierten Fahrers zog die Polizei an Ort und Stelle ein. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige erstellt.