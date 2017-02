Polizei fahndet nach Kreditkartendieb

Die Tat hat sich am 10. November 2016 im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt abgespielt. Der Mann auf dem Foto wird verdächtigt, eine Kreditkarte gestohlen und dann an zwei verschiedenen Geldautomaten Geld abgehoben zu haben.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer den Mann kennt oder sonstige Informationen hat, soll sich unter der Nummer 49 97-35 00 melden. Die Polizeidienststelle in Capellen ist für diesen Fall zuständig.