Um ein Haar verlor ein LKW seine Ladung

So was hat es in Luxemburg bisher selten gegeben: Am Mittwochmorgen auf der A1 kurz hinter der Ausfahrt Mertert hatte sich die Sattelkupplung eines LKWs während der Fahrt gelöst. Nun drohte die Wechselbrücke samt Ladung in den fließenden Verkehr zu fallen.

Die freiwilligen Feuerwehr aus Mertert konnte gerade noch rechtzeitig eingreifen: Die Wechselbrücke wurde mittels Kran angehoben, um sie anschließend wieder auf dem LKW zu befestigen. Zwar musste der Verkehr aus Sicherheitsgründen zeitweise gestoppt werden, doch der Vorfall behinderte den Berufsverkehr kaum.

Der LKW wurde anschließend von der Autobahn gelotst und kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten gravierende Mängel an der Ladungssicherung sowie der Achslast fest. Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt und der LKW muss bis zum Beheben der Mängel erstmal stehen bleiben.