Viele Einbrüche in den vergangenen Stunden

Die Polizei meldet am Dienstagmorgen eine hohe Zahl an Einrüchen in Luxemburg. "In den letzten Stunden wurden mehrere Wohnungseinbrüche gemeldet", so die Polizei.

Langfinger waren demnach in der rue Fernand Mertens in, in der rue d'Alzingen in, in der rue du Pont in, in(Bous), in der rue des Romains in, in der rue Rabatt insowie in der rue de Neudorf und route de Thionville inunterwegs.