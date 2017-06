Die Supmarktkette Colruyt hat die Luxemburger Behörden über die Rückrufaktion der Kartoffel "Charlotte" in Kenntnis gesetzt. In den Kartoffeln wurden Rückstände von Fosthiazat , das als Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln verwendet wird, festgestellt.

Der Wirkstoff kann beim Menschen Übelkeit, Brechreiz sowie Durchfall verursachen. Betroffen die 5 Kilogramm Kartoffelsäcke aus Plastik. Die Behörden raten davon ab, diese noch zu verzehren.