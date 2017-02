Alkohol und Schnee

Zwischen Ulflingen und Asselborn hatte am Samstagabend gegen 21.15 Uhr eine Autofahrerin auf der verschneiten Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Ihr Auto prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Strassenbaum. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In der rue du Sanatorium in Vianden hatte am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr ein Autofahrer ebenfalls in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war in einen Hügel geraten. Sei Wagen überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Unfallwagen befreien. Er hatte zuviel getrunken.

Auf dem Boulevard Charles de Gaulle in Esch/Alzette beobachteten Polizisten in der Nacht zum Sonntag einen Autofahrer, der eine rote Ampel missachtete. Eine eingehende Kontrolle ergab, dass der Fahrer betrunken war. Sein Führerschein wurde nach einem Atemlufttest entzogen.