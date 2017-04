Fahrradfahrer knallt gegen Verkehrsschild

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich ein Fahrradfahrer in Luxemburg Stadt schwer verletzt. Er war ungebremst gegen ein Verkehrsschild gefahren. Beim Zusammenstoß in der Rue d'Anvers nahe der Kreuzung mit der Rue A. Fischer kam es zu einem lauten Knall, wodurch ein Zeuge auf den Unfall aufmerksam wurde.

Als er nach der Ursache des Geräuschs suchte, bemerkte er den auf der Straße liegenden Radfahrer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch ungeklärt. Der unglückliche Radfahrer hatte sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen, und war nicht ansprechbar.