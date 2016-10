Ein Koffer sorgt für Aufregung

In der rue Zithe neben dem Eingang zur Sparkasse am Rousegäertchen sorgt am Donnerstagnachmittag ein herrenloser Koffer für Aufregung.

Der Vorfall wird der Polizei gemeldet. Sofort werden die umliegenden Straßen gesperrt und das Personal aus dem Gebäude evakuiert.

Es stellte sich aber schnel heraus, dass ein Handwerker den Arbeitskoffer vergessen hatte.