Lieferwagen: Beliebtes Einbruchsziel

Es kommt oft vor, dass in Fahrzeuge eingebrochen wird. Aber auch Lieferwagen scheinen ein interessantes Zielobjekt für Einbrüche zu sein. Festgestellt wurde von der Polizei vielfach auch, dass Unehrliche den Moment der Unachtsamkeit nutzen um Wertgegenstände aus dem Inneren eines unverschlossenen Lieferwagens zu entwendet. So wurde zum Beispiel am Montag in der Nachr gegen 4.35 Uhr in der Hauptstadt ein Mann bestohlen, der gerade dabei war seinen Lieferwagen auszuladen. Während dieses Manövers in der Avenue Monterey nutzte ein Unehrlicher einen Moment der Unachtsamkeit des Fahrers und entwendete dessen Rucksack.

Ein weiterer Rucksack wurde am Montag gegen 9.20 Uhr aus der Fahrerkabine eines Lieferwagens in der Fußgängerzone Grand-Rue entwendet. Auch hier hatte der Fahrer sein Mobil zum Ausladen abgestellt. Am Dienstagmorgen ging die Meldung ein, dass gleich in drei verschiedene Lieferwagen eingebrochen wurde. Die Firmenfahrzeuge waren auf einem Parking in der rue de Belval in Esch abgestellt worden. Entwendet wurde Arbeitsmaterial.