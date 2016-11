Winterzeit ist Einbruchszeit

So wurde in Bergem, in der 'rue des champs' wurde am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingebrochen indem ein Schlafzimmerfenster aufgebrochen wurde. Hauptsächlich Schmuck wurde entwendet.

In einem Clubhaus kam es ebenfalls zu einem Einbruch indem ein Fenster aufgebrochen wurde. Lediglich das Kleingeld aus einer Spardose wurde entwendet.

In Weiswampach, 'op d'Helzchen' wurde ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen um sich Zugang ins Innere zu verschaffen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwoch in Roeser, in der 'rue d'Oradour'. Um ins Innere eines Mehrfamilienhauses zu gelangen wurde eine Terrassentür aufgebrochen.

In einer der letzten Nächte wurde in Erpeldange-sur-Sûre in ein Hotel eingebrochen. Im Empfangsbereich wurde das Büro aufgebrochen um nach Wertgegenständen zu suchen. Der Alarm wurde ausgelöst und die Täter wurden bei ihrem Vorhaben gestört. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet, verlief jedoch erfolglos.

In ein Einfamilienhaus in Rodange, 'Vullesang' wurde am Donnerstagmorgen eingebrochen. Die Einbrecher begaben sich in den Garten um brachen die hintere Tür auf. Das Haus wurde nach Wertgegenständen abgesucht.

In Walferdange, 'rue de Dommeldange' gelang es am Donnerstagnachmittag einem Unehrlichen durch die Garage in ein Haus einzudringen. Mehrere Räume wurden nach Wertgegenständen abgesucht.

Am Donnerstag wurde in Strassen, in der 'rue du bois' eingebrochen. Die Einbrecher konnten an einem Gitter hochklettern, welches in der Nähe der Veranda abgestellt war. Ein Fenster wurde anschließend aufgebrochen um sich Zugang ins Innere zu verschaffen.

Die Polizei will bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass Gartenmöbel, Mülltonnen oder andere Gegenstände für den Einbrecher nützlich sein können um empor zu steigen. Vermeiden Sie diese ungewollte Hilfe indem Sie sämtliche Gegenstände unterstellen oder an einem anderen, nicht zugänglichen Ort aufbewahren.

Auf der Polizei-eigenen Internetseite können sich Interessierte über die Bekämpfung der Einbruchskriminalität informieren.