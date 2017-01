Dachstuhlbrand in Moesdorf

Kurz nach 18:15 am Mittwoch wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand eines angebauten Einfamilienhauses in Moesdorf beordert. Beim Eintreffen der ersten Löschmannschaft aus Mersch war der Dachstuhl bereits teilweise in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens der Löschmannschaften, unterstützt von einer Drehleiter aus Lintgen konnte ein übergreifen auf das angebaute Nebengebäude verhindert werden. Der Sachschaden ist hoch. Die Brandursache bleibt noch zu ermitteln. Die Polizei aus Mersch amtierte.