Krawall vor Drogenhilfszentrum

Gegen halb drei in der Nacht, rief das Personal des Zentrums bei der Polizei an, weil ein Mann andere Menschen bedroht und eine Flasche in Richtung des Gebäudes geworfen hatte.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich dort mehrere Menschen versammelt. Ein Mann fiel sofort aufgrund seines Benehmens auf. Er wollte sich nicht ausweisen, gab einen falschen Namen an und stand unter Alkoholeinfluss.

Der Mann wurde außerdem gewalttätig gegenüber eines anderen Anwesenden. Die Beamten beschlossen ihn im Arrest unterzubringen, da er eine Gefahr für sich und andere darstellte.

Der Betrunkene stellte sich zunächst schlafend und leistete anschließend Widerstand. Im Inneren des Fahrzeuges angelangt, trat er mehrmals mit den Füßen gegen die Tür, versuchte die Beamten zu bespucken, beleidigte und bedrohte sie.

Nach einer ärztlichen Untersuchung mit viel Widerstand, konnte der Mann schlussendlich in die Ausnüchterungszelle gebracht werden.