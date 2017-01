Einbruch nach Wohnungsbrand

In Clerf kam es am Samstag nach Ende von Löscharbeiten, in einem Apartment in der Grand-Rue, zu einem Diebstahl: Ein Flachbildfernseher wurde gestohlen.

Die Polizei von Troisvierges fand heraus, dass ein Bewohner desselben Mehrfamilienhauses in die Wohnung eingebrochen war und den Fernseher entwendet hatte. Das TV-Gerät wurde in der Wohnung des Tatverdächtigen sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft in Diekirch wurde verständigt. Sie ordnete die Festnahme des Mannes an. Als die Polizei den Mann dingfest machen wollte, gelang es ihm über ein offenes Fenster auf das Dach des Gebäudes zu flüchten. Mehrere Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später festnehmen.

Der Tatverdächtige setzte sich stark zu Wehr. Dabei versuchte er sich selbst zu verletzen. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass die Person mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Er wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam genommen. Wärhend der Aktion wurde ein Polizist leicht verletzt.