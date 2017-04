Baumarkt nach Drohanruf wieder offen

Großalarm am Donnerstagmorgen in Bettemburg in einem Baumarkt. Ein Drohanruf ging in dem Geschäft ein. Die Leitung reagierte geistesgegenwärtig und räumte den Laden.

Die Polizei sperrte das Areal großräumig. Mehrere Polizisten durchsuchten den Baumarkt. Alle Informationen werden derzeit überprüft. "Wir nehmen die Situation sehr ernst", so ein Sprecher. Spürhunde kamen nicht zum Einsatz. "Wir können die Tiere nicht einsetzen. Die verschiedenen Gerüche in dem Baumarkt sind zu stark für die sensiblen Nasen der Tiere," heißt es vor Ort.

Nach längerer Diskussion wurde entschieden, dass das Geschäft wieder geöffnet wird. Dies sorgte allerdings für Unruhe bei der Belegschaft. Zahlreiche Mitarbeiter wollten aus Angst vor einem möglichen Sprengsatz das Gebäude nicht betreten.

Die Polizei sucht aktuell nach dem Hintergrund der Drohung. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Polizei.

Ende März mussten wegen einer "konkreten Drohung" ( ► Link ) das Einkaufszentrum Auchan und der Kinokomplex Utopolis auf Kirchberg in Luxemburg-Stadt evakuiert werden. Nach stundenlanger Suche sprach die Polizei von einem falschen Bombenalarm. Im Hintergrund liefen die Ermittlungen allerdings weiter.