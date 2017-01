Einbruch in eine Tankstelle

Mittwochnacht sah eine Augenzeugin einen Einbruch in eine Tankstellt in Wemperhardt. Nach kurzer Zeit trafen die Beamten am Tatort ein, von den Einbrechern fehlte jedoch jede Spur.

Allen Anschein nach hatten sich die Diebe im Kassenraum aufgehalten und Zigaretten gestohlen.

Da die Einbrecher möglicherweise über die belgische Grenze geflüchtet sein konnten, wurde die belgische Leitstelle in Lüttich informiert. Durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit konnte das Fluchtfahrzeug in Belgien gestoppt werden. Die beiden Insassen befinden sich zurzeit in Belgien in Haft.