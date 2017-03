Luxemburgs Autbahntunnel werden gewartet

Am späten Mittwochabend kam es zu einem Stau kurz vor dem Tunnel Cents in Richtung Kirchberg. Die Autofahrer wurden am Irrgärtchen abgeleitet. Die Störung ist vermutlich durch die Wartungsarbeiten an den Luxemburger Autobahntunnels aufgetreten.

Noch bis Ende Mai werden in der Nacht, aber teilweise auch tagsüber und während mehreren Tagen die Autobahntunnels im Großherzogtum blitzeblank gereinigt und in Stand gesetzt.

Laut der Webseite des CITA (Contrôle et information du trafic sur les autoroutes) sind folgende Tunnels von den Arbeiten betroffen:

Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.