Diebe mit Motorsäge unterwegs

In Waldhof kontrollierte die Polizei gegen 2.00 Uhr am frühen Samstag ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Personen an Bord. Im Kofferraum fanden die Beamten eine Motorsäge und potentielles Einbruchswerkzeug. Die beiden Männer konnten keine glaubwürdige Erklärung in Bezug auf die Motorsäge und das potentielle Einbruchswerkzeug abliefern.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Luxemburg mussten die beiden Männer die Beamten aufs Revier begleiten. Die verschiedenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien, kurz hinter der Aire de Capellen, wurde die Polizei kurz nach 23.00 Uhr auf einen in Panne geratenen Lieferwagen mit drei Personen an Bord aufmerksam. Der Fahrer konnte sich ausweisen, die beiden anderen Männer jedoch nicht.

Die Polizeibeamten beschlossen, die Personen mit zur Dienststelle zu nehmen. Doch die drei Männer sahen dies nicht ein und flüchteten über die Autobahn auf die entgegengesetzte Aire de Capellen. Der Fahrer kehrte kurze Zeit später zum Lieferwagen zurück. Kurz darauf gelang es der Polizei ein Fahrzeug stoppen, welches fluchtartig die Aire de Capellen verlassen wollte. Beim Fahrer handelte es sich um einen der flüchtigen Männer.

In der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt wurde kurz vor 6.00 Uhr eine Schlägerei mit zehn Personen gemeldet. Eine Person wurde dabei verletzt.