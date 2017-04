Dieb merkt sich die Geheimzahl

Im vergangenen Jahr hat ein Dieb die Kreditkarte eines Lokalbesuchers gestohlen und damit mehrmals Geld am Bankautomaten aufgehoben. Zu dem Vorfall kam es am 10. Dezember 2016. Nun gab die Polizei bekannt, dass sie in dieser Angelegenheit nach Zeugen sucht.

Am späten Abend begleicht der Besucher eines Lokals in der hauptstädtischen rue de la boucherie seine Rechnung per Kreditkarte. Vermutlich liest der Dieb bei der Eingabe der Geheimzahl heimlich mit. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht aus und der Langfinger stiehlt die Bankkarte.

Kurz darauf, gegen 3.30 Uhr, hebt der Täter, der sich anhand einer schwarzen Kapuze vor den Blicken der Kamera zu verstecken versucht, an einem Bankautomaten in Luxemburg-Zentrum mehrmals Geldbeträge ab.

Wer den Kreditkartendieb auf den Fotos erkennt, sollte sich bei der Polizei in Luxemburg-Stadt unter der Nummer 4997-4500 melden.