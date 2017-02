Kunstwerk entwendet

Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht vom 9. zum 10. Februar in der rue Genistre, in Luxemburg-Stadt, eine Holzplatte entwendet, welche dazu diente das Schaufenster des Geschäftes Josy Welter abzudecken. Bei dieser Holzplatte handelte es sich um ein künstlerisches Werk von Pearson C., so die Polizei in ihrem Bericht.

"Wer kann Angaben zum Täter machen?", fragt die Polizei weiter. Zeugen sollen sich beim Notruf 113 oder bei der Polizeidienststelle in Luxemburg-Stadt unter der Telefon-Nummer 4997-4500 melden.