Brand in Schifflinger Schreinerei

Gegen 20.40 Uhr wurde am Dienstagabend ein Notruf wegen eines Brands in der Schifflinger rue du Moulin abgesetzt. Bei der Schreinerei "De Schifflenger Schreiner" brannte es. Zum Einsatzort eilten u.a. die Schifflinger Feuerwehrleute und ihre Kollegen aus der Nachbarstadt Esch/Alzette. Verletzt wurde laut ersten Erkenntnissen niemand. Über die Höhe des Schadens konnte auch am Mittwochmorgen noch niemand Aussagen machen. Als Brandursache wird vermutet, dass es im Sägemehl-Silo des Betriebs zu einer Überhitzung kam, so der Kommandant der Schifflinger Wehr, Vic Gomes, in den frühen Morgenstunden dem Tageblatt gegenüber. Danach habe das Feuer auf einen Lagerraum im ersten Stockwerk übergegriffen. Die Schifflinger Wehr war mit 15 mann und sechs Einsatzfahrzeugen angerückt. Ähnlich besetzt war die Unterstützung aus Esch. Für die ehrenamtlichen Helfer sollte es eine lange Nacht werden. Erst gegen 2.00 Uhr sei der Einsatz vor Ort beendet gewesen, so der Kommandant. "Fir sécher ze goen, dat keng Glous weiderbrennt", so Gomes, musste das ganze Silo ausgeschaufelt und die Installation "überflutet" werden.