Zöllner verhindern Schlimmeres

Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag auf der A 3 auf der Aire de Berchem in Richtung Luxemburg, als eine Decke in seiner Kabine beim Essenaufwärmen Feuer fing.

Gegen 16.15 Uhr bemerkten mehrere Lkw-Fahrer, die auch dort geparkt hatten, dass aus der Fahrerkabine Rauch ausstieg, schildert die Polizei am Donnerstag Morgen das Geschehen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auch eine Zoll-Streife (Brigade Transports) auf den Parkplatz ein.

Als die Beamten bemerkten, dass sich der Fahrer in der Kabine nicht bewegte, zögerten sie nicht einzugreifen und ihn aus dem verrauchten Führerhaus zu nehmen. Drinnen hatte eine Decke Feuer gefangen, als der Fahrer sein Essen auf einem Gaskocher wärmte.

Da er stark alkoholisiert war, schlief der Fahrer vermutlich ein und bemerkte den Zwischenfall nichts. Dank des beherzten Zugreifens der Beamten blieb der Mann unverletzt. Er kam zur Kontrolle ins nächste Krankenhaus.

Wenn der Lkw-Fahrer wieder nüchtern ist, darf er mit seinem Sattelzug weiter fahren., heißt es weiter in der Meldung.