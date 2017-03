Baggerschaufel zerquetscht Hand

Kurz vor 10.00 Uhr hat sich auf einer Baustelle in Lamadelaine ein schwerer Arbeitsunfall zugetragen. Ein Arbeiter ist auf den Bagger gestiegen, um dem Fahrer in der Kabine Handzeichen zu geben. Aus Unachtsamkeit griff der Arbeiter mit der Hand in den Kipper. Die Hand wurde zwischen der Schaufel und der Wand des Kippers eingequetscht.

Die Polizei begab sich vor Ort und setzte die Arbeitsinspektion in Kenntnis. Auch die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Es wurden Blutproben von der Unfallstelle entnommen.

Der Arbeiter zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.