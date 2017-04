Feuer auf Fentinger Baustelle

Am Dienstag gegen 23.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. An einer Baustelle in Fentingen war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten aus einer Verschalung an der Absatzplatte am Bau der zukünftigen Musikschule in Fentingen.

25 Feuerwehrleute aus Hesperingen und sechs weitere aus Roeser eilten zur Baustelle. Durch den rapiden Einsatz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.