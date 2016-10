Auto landet mitten im Kreisverkehr

Am Sonntag gegen 4.30 Uhr kam es zu einem schweren Unfall in Esch/Alzette. Ein Autofahrer verlor im Kreisverkehr Raemerich die Kontrolle über seinen Wagen und landete in einer Unterführung, die sich in der Mitte des Kreisels befindet.

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.