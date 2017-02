Raubüberfall in Differdingen

Los ging es bereits am Freitagabend. Ein Mann, der gegen 18.15 Uhr am Bankautomaten Geld aufgehoben hatte, spürte kurz später wie ihm der Täter einen harten Gegenstand in die Magengegend drückte. Nachdem er sein Geld ausgehändigt hatte, sah er wie der Mann in einen Zug in Richtung Rodange stieg, und flüchtete.

Ein Bekannter des Opfers folgte dem Täter bis nach Schifflingen. Das Opfer selbst war inzwischen mit seinem Wagen nach Schifflingen gefahren, um sich sein Geld zurückzuholen. Doch auch der Täter hatte Unterstützung bekommen. An der Seite eines weiteren Mannes bedrohte er das Opfer ein weiteres Mal mit einer Waffe, schoss zweimal in die Luft, und flüchtete. Die Polizei ordnete eine Untersuchung an.

Am Samstag meldete eine Person der Polizei einen Trickdiebstahl: In einem Aufzug eines Parkhauses wurde dem Opfer ein Handy der Marke Samsung, Modell Galaxy S5, entwendet. Die zwei Täter wurden wie folgt beschrieben: Zwei Männer, Typ Nordafrikaner, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Beide sprachen das Opfer auf Französisch an.

Weitere Einbrüche gab es in einem Einfamilienhaus in Strassen sowie in der Avenue de la Faiencerie in Luxemburg. In der Nacht zum Samstag wurden die Bewohner durch das Zubruchgehen einer Fensterscheibe geweckt. Sofort wurde die Polizei informiert, und der Täter konnte wenig später gestellt und festgenommen werden.