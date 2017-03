Vorfahrt missachtet, da hat es gekracht

In der Differdinger rue de Hussigny missachtete am Dienstag ein Fahrer die Vorfahrt als er in die rue de Lasauvage fuhr. Dort konnte ein anderes Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Fahrer mussten verletzt ins naghegelegene CHEM in Niederkorn gebracht werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.