Führerscheine eingezogen

In der Nacht zum Dienstag wurde in Strassen in der "route d'Arlon" eine Verkehrskontrolle parallell zu einer Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Gegen einen Verkehrsteilnehmer wurde aufgrund der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung Protokoll erstellt. Bei einem weiteren Fahrer wurde neben der zu hohen Geschwindigkeit zudem noch ein Alkoholeinfluss festgestellt. Da der zulässige Höchstwert überschritten wurde, stellten die Beamten dem Verkehrsteilnehmer ein Fahrverbot zu.

Gegen Mitternacht wurde in Petange eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Überprüfung der Fahrzeugpapiere wurde ein Alkoholgeruch bemerkt. Ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Demnach wurde der Führerschein eingezogen.