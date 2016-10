Lkw-Fahrer eingeklemmt

Kurz nach 15 Uhr am Dienstagnachmittag ging auf dem Übergang zwischen der A1 und der A7 nichts mehr. Dort waren in Richtung Gaspericher Kreuz drei Lkws miteinander kollidiert. Einer der Fahrer wurde dabei in seiner Kabine eingeklemmt. Der Mann sei aber ansprechbar gewesen, hieß es.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus geflogen. Zwei Fahrspuren waren zu dem Zeitpunkt dicht, gleich hinter der Unfallstelle staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.