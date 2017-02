Keine Ruhe für die Einsatzkräfte

In Rodange hatte es am Dienstag-Morgen in einer Tankstelle gebrannt. Eine Zwischendecke hatte Feuer gefangen. Der Brand konnte, von den Rettungsdiensten aus Petingen und Bascharage schnell unter Kontrolle gebracht werden, zu einem Ausbreiten ist es nicht gekommen.

Eine halbe Stunde später wurde die CIS Mertert zu einem Unfall auf der A1 gerufen. Zwei PKW waren in einem Unfall verwickelt, der Polizeibericht schrieb, dass es einen Verletzten gab. Um 07:39 wurde ein Radfahrer in der hauptstädtischen rue de l'industrie umgefahren. Die Polizei Luxemburg war vor Ort. Einen verletzten soll es nicht gegeben haben.

Gegen 08:40 Uhr kam es in Mamer zu einem Arbeitsunfall. Ein Mann hatte in einem Graben gearbeitet. Der Boden der Seitenwände des Grabens gab nach und rutschte ab. Der Arbeiter konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, seine Beine wurden mit Erde verschüttet. Der Verschüttete konnte befreit werden und eine Verletzung am Fuß festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr, ein Krankenwagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber waren vor Ort.

Im Bahnhofsviertel wurde ein Ladendieb erwischt. Daraufhin flüchtete er und wurde von der Polizei verfolgt. Nachdem die Meldung eingegangen war, dass sich der Mann in einem Haus versteckt hätte rückte ein starkes Polizeiaufgebot an. Ein Zeuge sprach von vier Einsatzwagen und einem Mannschaftswagen. Die Polizei bestätigte diesen Einsatz gegenüber dem Tageblatt und konnte melden, dass Personen zur Polizeidienststelle gebracht wurden.

In der rue de Strasbourg wurde eine Polizeistreife auf einen möglichen Drogenhandel aufmerksam. Eine Person flüchtete und wurde kurze Zeit später gestellt. Auf der Flucht entsorgte der Tatverdächtige mehreren Kugeln Kokain (16gr). Indem die Person einen Drogenverkauf zugab wurde die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt. Festnahme und Vorführung beim Untersuchungsrichter wurden angeordnet, so die Polizei.

Eine Frau meldete der Notrufzentrale, dass eine, nach Geld bettelnde, Person ein aggressives Verhalten aufwies. Die Anruferin befand sich vor einem Supermarkt und wollte in ihr Fahrzeug einsteigen als sie von der Person daran gehindert wurde. Laut Aussagen der Anruferin handelt es sich angeblich um einen Bettler, welcher sie allem Anschein nach schlagen wollte.

Aus Angst um sich und ihre Kinder gab sie der Polizei eine Beschreibung durch und entfernte sich dann vom Ort. Ein Mann, welcher auf die Beschreibung passte, konnte aus der Ferne gesichtet werden. Die Person weigerte sich zunächst sich auszuweisen und schien unter Alkoholeinfluss zu stehen. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, wurde er gebeten den Kundenparkplatz zu verlassen. Obwohl er angab der Aufforderung Folge zu leisten, konnte er nach kurzer Zeit wieder an gleicher Stelle angetroffen werden.

Erneut wurde er ermahnt die Örtlichkeit zu verlassen. Die Beamten bemerkten erst jetzt, dass der Mann unter derart starkem Alkoholeinfluss stand, dass er vom Bürgersteig auf die Straße torkelte und kurz darauf in den Ausstellungsraum einer Baufirma eintrat. Die Beamten folgten ihm und wurden bereits dort vom Personal auf den Trunkenbold aufmerksam gemacht. Aufgrund seines Zustandes und dem Fakt, dass er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden ihn im Arrest unterzubringen. Während der Fahrt ins Krankenhaus rannte er mehrmals mit den Füssen gegen die Tür und das Fenster des Dienstfahrzeuges, dies meldete die Polizei.