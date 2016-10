Feuerwehreinsatz am Montagmorgen in Luxemburg-Stadt in der rue de Gaulois. Gegen 02:30 Uhr stand dort dicker schwarzer Rauch über einem Parkplatz. Ein dort abgestelltes Auto und ein Motorrad brannten.

Das Feuer war schnell gelöscht. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Der Sachschaden ist hoch.