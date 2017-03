Wer kennt diesen Mann?

Die beiden Täter von den Kameras der Videoüberwachungsanlage des Hotels erfasst. Die beiden Täter von den Kameras der Videoüberwachungsanlage des Hotels erfasst. Täter 2 Täter 2

Am Freitag, dem 20. Januar 2017, gegen 20:10 Uhr wurde in Findel in Restaurant des Hotels IBIS, eine schwarze Damenhandtasche entwendet. Die Handtasche hing an der Rückenlehne des Stuhls auf welchem die Klägerin sass, do die Polizei. In einem Moment der Unaufmerksamkeit der Dame, wurde die Handtasche entwendet. Beim Verlassen des Hotels wurden die beiden Täter von den Kameras der Videoüberwachungsanlage des Hotels erfasst. Sämtliche Informationen, welche zur Identifizierung der Täter dienen könnten, wären an die Polizei in Grevenmacher, Tel 4997-7500, weiterzuleiten.